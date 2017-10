Les écologistes tchèques s’engagent en faveur de la sauvegarde de la forêt vierge de Bialowieza

Dans une lettre adressée à l’ambassadrice de Pologne en République tchèque, Grazyna Bartatowicz, les représentants des organisations écologistes tchèques se disent préoccupés par des coupes d’arbres dans la grande forêt de Bialowieza. Classée patrimoine de l’Unesco, cette forêt vierge est l'une des dernières forêts primaires d'Europe et certainement la plus vieille, formée voilà 10 000 ans lors de la dernière époque glaciaire. Située le long de la frontière entre la Pologne et la Biélorussie, elle abrite une faune unique.

La Pologne y poursuit des coupes massives d'arbres, qu'elle considère légales, en dépit de la décision de la Cour de justice de l'UE de les suspendre immédiatement.

En été dernier, des activistes de différents pays, dont les membres du mouvement tchèque Duha, bloquaient du matériel de coupe et le transport d'arbres dans la forêt polonaise de Bialowieza.