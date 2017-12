Les députés refusent de charger le communiste Zdeněk Ondráček du contrôle de la police

Le député communiste Zdeněk Ondráček n’a pas été élu à la tête de la commission parlementaire en charge du contrôle du GIBS, le service d'inspection des forces de police. Il a recueilli 85 voix des 186 députés présents. Sa nomination, proposée par le Parti communiste, a été vue d’un mauvais œil par certains partis, notamment par le mouvement ANO, les Maires et indépendants (STAN), et le Parti social-démocrate (ČSSD), à cause du passé controversé du député : Zdeněk Ondráček, en tant que membre du corps de la sécurité nationale (SNB), l’équivalent des CRS en France, avait participé à la répression des manifestations de novembre 1989.

Une deuxième tentative d’élire le président de la commission parlementaire chargée du contrôle de la police aura lieu mardi prochain.