La Chambre des députés a ratifié, ce mardi, l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et le Canada. Ce texte, approuvé par le Parlement européen en février dernier, porte sur une collaboration dans la lutte contre le terrorisme et la diffusion des armes de destruction massive, mais aussi contre la criminalité économique et contre le crime organisé. A ne pas confondre avec l’accord de libre-échange entre l’Europe et le Canada, connu sous le nom de CETA. Celui-ci a été également ratifié par les députés, ce mardi en première lecture, et ce malgré le fait qu'il est très critiqué dans la société civile, par des organisations de défense de droits de l’homme ou des mouvements écologistes, qui craignent un abaissement des normes sociales, environnementales et sanitaires en Europe