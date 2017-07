La Chambre des députés a ratifié, ce mardi, l’accord de partenariat stratégique entre l’Union européenne et le Canada. Ce texte, approuvé par le Parlement européen en février dernier, porte sur une collaboration dans la lutte contre le terrorisme et la diffusion des armes de destruction massive, mais aussi contre la criminalité économique et contre le crime organisé. Il ne s’agit pas de l’accord de libre-échange entre l’Europe et le Canada, connu sous le nom de CETA et qui sera débattu par les députés également ce mardi.