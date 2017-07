La Chambre des députés a approuvé l’accord de coopération entre l’UE et l’Afghanistan en matière de partenariat et de développement, signé en février dernier. Le soutien de la paix, de la sécurité et du développement en Afghanistan et dans la région, ainsi que la coopération sur la question de migration sont les principaux objectifs de cet accord qui met aussi l’accent sur la tenue d’un dialogue permanent concernant les droits de l’homme, en particulier des femmes et des enfants. Pour pouvoir entrer en vigueur, l’accord de coopération doit être validé par tous les Etats membres de l’UE et le Parlement européen. En République tchèque, il doit encore être approuvé par le Sénat et signé par le président de la République.