Les députés adoptent le budget 2018

La Chambre des députés a adopté le budget de l’Etat pour l’année 2018 qui comprend un déficit de 50 milliards de couronnes (environ 2 milliards d’euros). Au total 140 députés ont voté en faveur du budget, tandis que 31 membres de la Chambre basse du Parlement s’y sont opposés. Plus précisément, le projet de budget a été soutenu par les membres de l’ancienne coalition gouvernementale (ANO, le Parti social-démocrate et le Parti chrétien-démocrate), ainsi que par les députés SPD et communistes. Les Pirates (à une exception près) et les députés STAN se sont abstenus lors du vote. Les partis ODS et TOP 09 ont voté contre le projet.

Un compromis a été trouvé quant au budget des services sociaux : celui-ci augmentera de 3,3 milliards de couronnes (environ 128 millions d’euros), comme l’ont souhaité les sociaux-démocrates et les chrétiens-démocrates, tandis que le mouvement ANO du Premier ministre Andrej Babiš avait proposé d’octroyer 1,1 milliards (42,8 millions d’euros) supplémentaires au secteur. Le budget 2018 doit encore être signé par le président de la République.