Les députés adoptent l’accord de coopération tchéco-slovaque pour une protection commune de l'espace aérien

La Chambre des députés a adopté ce jeudi l'accord conclu entre Prague et Bratislava portant sur une défense commune de l'espace aérien tchéco-slovaque. Le vote n'a pas donné lieu à un débat et 73 des 104 parlementaires présents se sont prononcés en faveur du texte. Personne ne s'y est opposé. Le Sénat ayant déjà approuvé l'accord en juillet dernier, tout comme un peu plus tôt le Parlement slovaque, il reste désormais au chef de l'Etat Miloš Zeman à le contresigner pour qu'il entre en application.

Avec cet accord conclu en février dernier entre les ministres de la Défense des deux Etats, leurs forces aériennes pourront dans un proche avenir demander une assistance du pays voisin dans le cas d'un problème technique ou logistique. Par ailleurs, les pilotes seront également autorisés à procéder à des interventions armées sur le territoire de l'autre Etat en cas de menace.