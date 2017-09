Les catholiques tchèques enverront une aide financière aux victimes de la tempête Harvey

Les organisations catholiques tchèques enverront 23 000 dollars aux victimes de la tempête Harvey. L’information a été annoncée par le porte-parole de la Conférence épiscopale tchèque, František Jemelka. L’argent sera envoyé à l’archidiocèse de Galveston-Houston.

L’ouragan Harvey qui a touché terre vendredi dernier et les inondations qui ont suivies ont ravagé les Etats américains du Texas et de la Louisiane. Selon le bilan provisoire, plus de 100 000 foyers ont été frappés par la tempête, plusieurs dizaines de personnes sont mortes. A en croire les différentes estimations, il s’agirait aussi d’une catastrophe naturelle parmi les plus coûteuses dans l’histoire des Etats-Unis.