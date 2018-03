Dans tout le pays, les bibliothèques célèbrent en mars le mois des lecteurs. Tous les ans, plusieurs centaines de bibliothèques publiques participent à l'événement. Depuis 2011, l'Union des bibliothécaires récompensent le meilleur lecteur, avec pour objectif de soutenir et de promouvoir la lecture.

Cette année, l'Union lance également un nouveau projet à Prague, intitulé Bookstar. Elle rejoint ainsi des organisations similaires d'une vingtaine de pays dans le monde qui, depuis 25 ans, s'efforcent de prolouvoir le plaisir de la lecture à travers ce projet. Ce dernier se concentre notamment sur les parents et l'éducation des enfants de moins de six ans. L'idée est de promouvoir les capacités d'expression verbales et la lecture chez les petits, et de faire comprendre aux parents l'importance de celle-ci pour l'évolution de l'enfant et son avenir.