L’Epopée slave d’Alfons Mucha pourrait être installée au Parc des expositions à Prague

Nouvel épisode dans le feuilleton sans fin de l’installation de l’Epopée slave à Prague : c’est désormais dans le bâtiment qui verra le jour avec l’achèvement des travaux du Musée lapidaire au Parc des expositions (Výstaviště) que pourrait être exposée l’œuvre monumentale d’Alfons Mucha. La décision votée par le conseil municipal a été annoncée par la maire de Prague, Adriana Krnáčová, ce mardi.

En octobre dernier, le Tribunal de Prague a rendu un verdict confirmant que l’Epopée slave, monument national qui regroupe vingt tableaux retraçant les grands moments de la mythologie des peuples slaves, appartient bien à la ville de Prague, et non à la famille de l’auteur. Le petit-fils d’Alfons Mucha prétend néanmoins que la ville de Prague ne peut pas être devenue la propriétaire des tableaux dans la mesure où aucun lieu d’exposition n’a jamais été construit conformément au vœu de l’artiste. Or, le maitre de l’Art nouveau avait fait don de son œuvre à cette condition.