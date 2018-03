L’Eglise catholique tchèque veut promouvoir le potentiel touristique de son patrimoine

L’Eglise catholique tchèque et le Forum pour le tourisme ont signé jeudi un mémorandum qui vise à promouvoir le potentiel touristique du patrimoine ecclésiastique tchèque. L’objectif est de favoriser la coopération afin de développer davantage ce type de tourisme à l’intention des touristes tchèques et étrangers et de mettre en place des projets spécifiques.

S’exprimant à cette occasion, le cardinal Dominik Duka a souligné l’importance de la coopération avec des institutions et organisations en-dehors de l’Eglise et a estimé qu’une église ouverte était le symbole d’une institution ecclésiastique culturellement riche et ouverte au monde. Des séjours temporaires dans des monastères sont déjà organisés à l’intention des personnes souhaitant faire une retraite temporaire.