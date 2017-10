Législatives : réactions des médias étrangers

D’après l’agence de presse ČTK, des réactions des médias étrangers suite aux élections législatives tchèques, qui se sont tenues ces vendredi et samedi, sont nombreuses. « Le mouvement ANO a bien pu gagner les élections législatives tchèques, mais aucune autre formation ne veut gouverner le pays avec son leader Andrej Babiš », écrit le quotidien autrichien Die Presse. Les résultats du scrutin représentent une défaite des valeurs de Václav Havel, a commenté, pour sa part, le journal Salzburger Nachrichten, en s’étonnant de la montée du populisme et de l’euroscepticisme en République tchèque, malgré une bonne situation économique et sociale dans le pays.

De même, des médias allemands se disent inquiets par la victoire d’Andrej Babiš et par un relatif succès du parti d’extrême droite Liberté et démocratie directe (SPD). Le journal List Die Welt compare l’évolution de la situation politique en République tchèque à celle de la Hongrie et de la Pologne. « Le succès de Babiš est alarmant pour tous ceux qui sont inquiets pour la stabilité des démocraties en Europe », a indiqué Frankfurter Rundschau.

Toujours selon l’agence ČTK, des médias ukrainiens craignent notamment un éventuel approfondissement des relations tchéco-russes et s’inquiètent pour le sort des Ukrainiens vivant en République tchèque. De leur côté, des médias russes parlent de l’aggravation des relations entre la Tchéquie et l’UE.