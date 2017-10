Législatives : les Tchèques de l’étranger votent dès ce jeudi

Les élections législatives qui se tiendront en République tchèque ces vendredi et samedi débutent ce jeudi déjà pour les Tchèques de l’étranger. Les bureaux de vote doivent ouvrir leurs portes dès 19h00 (CET) au Brésil et en Argentine. Une heure plus tard, les électeurs à Cuba et sur la côte est des Etats-Unis et du Canada pourront se rendre aux urnes. Ils ont la possibilité de voter jusque dans la matinée de samedi.

Plus de 9 000 Tchèques sont inscrits sur les listes électorales, tandis que 108 bureaux de vote sont mis à disposition à l'étranger, la plupart dans les ambassades et les consulats tchèques. Les Tchèques de l'étranger votent pour la circonscription de la Bohême centrale. En République tchèque, les bureaux de vote ouvrent vendredi à 14h00 et ferment à la même heure le lendemain.

Quelque 31 partis et mouvement politiques présentent leurs candidats, soit huit partis de plus comparé aux dernières élections législatives qui sont tenues en octobre 2013.