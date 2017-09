Législatives : les médias tchèques organisent le débat entre les candidats

Plusieurs médias préparent des débats entre les différents partis et mouvements présentant des candidats aux élections législatives d'octobre prochain. La Télévision publique tchèque diffuse à partir du 15 septembre une série de quatorze débats d'une heure et demie avec des candidats de ces formations, choisis sur la base des intentions de vote des électeurs mesurées par des sondages. Chaque émission, diffusée chaque lundi, mercredi et vendredi sur la chaîne d'information en continu ČT24, s'orientera autour d'un thème donné.

De son côté, la Radio publique tchèque (Český rozhlas) diffusera au mois d'octobre cinq émissions qui prendront la forme d'interviews avec tous les leaders des partis politiques engagés dans le scrutin. Leurs discussions seront retransmises en direct sur deux stations de la radio et les vidéos des échanges seront mis en ligne sur internet.

Des médias privés, tels que Blesk.cz ainsi que Seznam.cz, entendent également organiser leur propre débat préélectoral.