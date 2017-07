Le parti chrétien-démocrate (KDU-ČSL) ne veut plus former une coalition avec le mouvement des maires et indépendants (STAN) dans l’optique des élections législatives qui se tiendront à l’automne prochain. La plus petite formation de l’actuelle coalition gouvernementale souhaite que les deux partis constituent plutôt une liste de candidats unique, a annoncé son leader, Pavel Bělobrádek. Cette proposition réagit aux différents sondages selon lesquelles la nouvelle coalition n’obtiendrait pas les 10 % des votes nécessaires pour pouvoir être représentée à la Chambre des députés. Or, si les représentants du STAN figuraient sur la liste des chrétiens-démocrates, le mouvement n’aurait besoin que de 5 % des suffrages que doit obtenir tout parti unique. La direction du parti STAN discutera de cette possibilité la semaine prochaine. Son chef, Petr Gazdík, a toutefois indiqué qu’il avait confiance en la coalition créée en avril dernier.