Législatives : le chef de l'Etat demande qu'on prenne son temps après le scrutin

Le chef de l'Etat Miloš Zeman demande à ce que la Chambre des députés issue des élections législatives organisées ces vendredi et samedi ne tienne session pour la première fois qu'au terme du délai maximal de trente jours prévu par la loi. Pour le président, il s'agit de disposer du maximum de temps pour discuter avec les partis et formations politiques qui feront leur entrée dans la chambre basse du Parlement. Après la fête nationale du 28 octobre, M. Zeman entend rencontrer des représentants de chacun d'entre eux et leur demander leur opinion sur le nouveau paysage politique issu du scrutin. Le chef de l'Etat a fait cette déclaration en conférence de presse ce vendredi à Zbiroh, dans la région de Plzeň, où il a achevé une visite de quelques jours.

En accord avec la constitution, la première session de la Chambre des députés nouvellement élue doit se tenir au maximum trente jours après les législatives. Cette session devra donc avoir lieu au plus tard le 20 novembre.