Législatives : large victoire du mouvement ANO d’Andrej Babiš

Comme cela était attendu, le mouvement ANO a remporté les élections législatives qui se sont tenus en République tchèque ces vendredi et samedi. Grand favori, le parti de tendance libérale dirigé par Andrej Babiš a recueilli de 31% des suffrages, selon les premiers résultats. A 16 heures, soit deux heures après la fermeture des bureaux de vote, les suffrages ont été décomptés dans 50% des districts du pays.

Derrière ANO, qui est la deuxième formation de la coalition gouvernementale sortante, Liberté et Démocratie directe (SPD) arrive en deuxième position avec un score de 11%. La formation populiste nationaliste devance le parti conservateur ODS et les Pirates (10% chacun). S’ensuivent le Parti communiste (KSČM – 9%), le Parti social-démocrate, principale formation de la coalition gouvernementale sortante (8%) et le Parti chrétien-démocrate (KDU-ČSL – 6%). et les Maires et indépendants, qui ont récolté entre 9 et 5% des suffrages.

Ces différents partis seront représentés à la Chambre des députés, composée de 200 sièges. Les autres partis et groupes qui avaient présenté des listes de candidats ont recueilli moins de 5% de suffrages, seuil minimum pour accéder à la Chambre basse du Parlement.