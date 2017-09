Législatives : la majorité des électeurs décident de leur vote dans la semaine précédent le scrutin

Six électeurs sur dix disent qu'ils choisiront le parti pour lequel ils voteront aux législatives du mois d'octobre prochain dans la semaine précédant le scrutin. C'est en tout cas l'une des conclusions d'un sondage réalisé par l'agence STEM/MARK et dont les résultats ont été publiés ce vendredi. Un quart des répondants ont même indiqué qu'ils feront le choix décisif la veille des élections. Un dixième d'entre eux expliquent avoir choisi leur bulletin de vote lors du précédent scrutin seulement une fois au bureau de vote. Selon l'agence, il s'agirait le plus souvent des électeurs se définissant comme étant de droite.

D'après cette enquête d'opinion, les électeurs tchèques établissent leur choix en priorité en lisant les programmes politiques (47% des répondants), ensuite en fonction des personnalités connues des partis et mouvements politiques (29%), enfin en fonction de l'idéologie dont ils se sentent le plus proche (22%).

Deux tiers d'entre eux prétendent effectivement lire les programmes des partis. Une lecture à laquelle ils consacreraient en moyenne une demi-heure.