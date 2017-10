Législatives dans les écoles : les élèves tchèques mettent les Pirates en tête

Si les élèves tchèques du secondaire étaient appelés à voter pour les élections législatives, ils placeraient le parti des Pirates en tête. C'est le résultat du scrutin simulé dans les écoles par l'ONG Člověk v tísni, qui organise régulièrement des votes de ce type depuis 2010. Les Pirates arrivent largement en tête puisqu'ils recueillent un quart des suffrages des élèves. Après eux, on trouve le mouvement ANO d'Andrej Babiš (11,88%), le parti libéral-conservateur TOP 09 (11,75%) et en quatrième position le parti anti-migrants de Tomio Okamura SPD (7,76%). Dans cette configuration, d'autres partis parviendraient à être représentés à la Chambre des députés, en l’occurrence les Verts, le parti ODS et le mouvement des Sportifs. Plus de 40 000 élèves de quelque 280 écoles ont voté dans ce scrutin organisé par Člověk v tísni.

Les véritables législatives sont organisées les 20 et 21 octobre prochains. Pour l'heure, c'est le mouvement ANO qui est donné largement en tête de tous les sondages, loin devant les sociaux-démocrates et les communistes.