Législatives autrichiennes : le chef de la diplomatie tchèque a félicité Sebastian Kurz

Le ministre des Affaires étrangères, Lubomír Zaorálek, a félicité le conservateur Sebastian Kurz suite à l’annonce, dimanche, de sa victoire aux élections législatives en Autriche. Sebastian Kurz, 31 ans et leader du Parti populaire, est désormais en position de devenir le plus jeune chancelier de l’histoire de l’Autriche ainsi que le plus jeune dirigeant européen. Le chef de la diplomatie tchèque a indiqué que cette victoire permettrait aux deux pays voisins de continuer à entretenir d’excellentes relations. « Nous avons initié ensemble la renaissance des relations tchéco-autrichiennes, j’espère que nous poursuivrons dans cette voie », a fait savoir Lubomír Zaorálek. Sebastian Kurz est le ministre des Affaires étrangères autrichien sortant.

Le leader du Parti chrétien-démocrate, Pavel Bělobrádek, s’est lui aussi félicité de ce succès, tandis que le Premier ministre Bohuslav Sobotka n’a pas commenté les résultats. Des élections législatives se tiendront en République tchèque également ces vendredi et samedi. Plus de détails sur les réactions en République tchèque à la victoire de Sebastian Kurz dans la rubrique Faits et événements.