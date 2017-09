Législatives : 7 539 candidats pour 200 postes de députés

Au total, 7 539 candidats sollicitent les suffrages de leurs concitoyens dans le cadre des élections législatives organisées au mois d'octobre prochain. C'est un nombre record puisqu'il n'y avait jamais eu plus de 6 000 candidats lors des scrutins précédents. Ils se présentent sous les étiquettes de 31 partis et mouvements politiques. La Chambre des députés compte 200 sièges et cela représente donc une moyenne de 38 candidats pour un poste de député. C'est l'Office tchèque des statistiques (ČSÚ) qui a publié ces chiffres ce mardi.

L'institut indique également qu'il y a environ 29% de candidates, en légère hausse de deux points par rapport aux élections de 2013. A noter aussi que l'âge moyen des aspirants députés a augmenté et s'élève désormais à 46,4 ans.