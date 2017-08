Ce mardi, les partis et mouvements politiques en République tchèque ont eu la dernière possibilité de s’inscrire pour les élections législatives qui se tiendront en octobre prochain. Au total, 31 formations ont déposé leur liste de candidats, soit sept de plus par rapport aux législatives de 2013. Parmi les organisations qui entendent se présenter au scrutin figurent presque toutes les formations présentes actuellement à la Chambre des députés : les sociaux-démocrates (ČSSD), le mouvement ANO, le parti communiste (KSČM), le parti civique-démocrate (ODS), le TOP 09, les chrétiens-démocrates (KDU-ČSL), les Maires et indépendants (STAN) et le nouveau mouvement Liberté et démocratie directe (SPD), dirigé par le député Tomio Okamura. Ces derniers présenteront des candidats dans toutes les régions, de même que le parti pirate, les Verts ou le parti des citoyens libres. Les autres formations ne sont inscrites que dans des régions choisies, la majorité d'entre elles se présentant toutefois à Prague. Tous les dossiers doivent maintenant être examinés et approuvés par les autorités régionales. Les élections législatives se tiendront les 20 et 21 octobre 2017.