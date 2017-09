Législatives 2017 : toutes les 31 formations inscrites peuvent participer aux élections

Tous les 31 partis et mouvements politiques qui ont déposé leur liste de candidats peuvent participer aux élections législatives qui se tiendront les 20 et 21 octobre prochain. C’est une décision des administrations régionales et de la mairie de Prague qui ont examiné les candidatures avant de les valider ce vendredi.

Il s’agit du plus grand nombre des formations inscrites pour le scrutin dans l’histoire de la République tchèque. Il y a quatre ans, lors des dernières législatives, 24 formations politiques s’étaient engagées dans la campagne électorale.

Cette année, 21 partis ou mouvements présenteront des candidats dans toutes les régions de République tchèque, c’est quatre de plus qu’en 2013. 29 formations sont inscrites à Prague.