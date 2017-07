Le mouvement des maires et indépendants (STAN) a rejeté la proposition du parti chrétien-démocrate (KDU-ČSL), membre de la coalition gouvernementale, de constituer une liste de candidats commune en vue des prochaines élections législatives, prévues pour octobre prochain. L’information a été publiée, mardi, par le président du STAN Petr Gazdík. Les deux partis auraient dû former une coalition dans l’optique des législatives. La semaine dernière, le projet a été mis en cause par les chrétiens-démocrates, en réaction aux différents sondages, selon lesquels cette coalition risquerait ne pas obtenir pas les 10 % des suffrages nécessaires pour pouvoir être représentée à la Chambre des députés.