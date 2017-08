Législatives 2017 : 108 bureaux de vote seront ouverts à l’étranger

La République tchèque ouvrira 108 bureaux de vote à l’étranger afin de permettre aux Tchèques vivant ou séjournant en dehors de leur pays d’origine de participer aux élections législatives qui se tiendront les 20 et 21 octobre prochain. Ces bureaux seront ouverts notamment dans les différents ambassades et consultas du pays dans le monde, mais aussi par exemple aux bases militaires de Balad en Irak et de Bagram en Afghanistan, a fait savoir le ministère des Affaires étrangères.

Les Tchèques de l’étranger peuvent s’inscrire sur la liste électorale jusqu’au 10 septembre prochain. Ceux qui effectueront un séjour de courte durée dans un pays peuvent également se rendre aux urnes à condition toutefois d’effectuer les démarches nécessaires précédemment dans leurs communes notamment pour recevoir leur carte d’électeur.

Lors des législatives de 2013, un peu plus de 10 000 Tchèques vivant à l’étranger ont participé au scrutin.