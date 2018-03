L’écrivain et metteur en scène Zdeněk Mahler est mort

L’écrivain et metteur en scène Zdeněk Mahler est décédé jeudi dans un hôpital de Prague. Il était âgé de 89 ans. Auteur de dizaines de livres et de scénarios tout au long de sa carrière, Zdeněk Mahler a été également le dramaturge de la Laterna magika et avait participé à sa présentation lors de l’Expo 58 à Bruxelles.

Il a écrit de nombreux ouvrages sur de grandes personnalités du monde culturel tchèque, parmi lesquelles notamment Dvořák, Smetana, Masaryk ou encore Havlíček. Son travail a permis également la réalisation de films à succès comme Amadeus ou Lidice.