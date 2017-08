Le volume des ventes du commerce de détail en République tchèque a augmenté de 0,7% en juin par rapport au mois de mai. Sur une échelle interannuelle, soit entre juin 2016 et juin 2017, il s’agit d’une croissance de l’indice de l’ordre de 6,6%. Une progression des ventes a été enregistrée tant dans le secteur non alimentaire que dans ceux des carburants et « alimentation – boissons – tabac ». Les ventes en ligne ont connu la hausse la plus importante (environ 20%). Les chiffres, corrigés des variations saisonnières, ont été publiés, ce vendredi, par l’Office tchèque des statistiques (ČSÚ).