Le trafic routier et ferroviaire interrompu dans le nord du pays en raison d’un incendie

Le trafic routier et ferroviaire est interrompu dans le nord du pays, entre Lovosice et Ústí nad Labem, en raison d’un incendie. 150 sapeurs-pompiers sont sur le pied de guerre depuis ce matin pour venir à bout du sinistre qui a vu le jour le long de la ligne de chemin de fer reliant Prague à la ville de Dresde en Allemagne. Pour l’heure, aucune victime n’est à déplorer selon les pompiers qui s’activent sur place, mais la situation est compliquée par la sécheresse qui sévit depuis plusieurs semaines et un terrain difficile d’accès. Si des habitations se trouvent non loin de l’incendie, aucune évacuation de la population n’a pour l’heure été ordonnée.

Le trafic ferroviaire national et international a été complètement interrompu dans cette région. La police a également fermé une route longeant la voie ferrée. Alors que débute cet après-midi un week-end prolongé de quatre jours, en raison de deux jours fériés, les automobilistes doivent s’attendre à des retards et des bouchons, notamment sur les routes menant d’Ústí nad Labem et Děčín à Dresde.