Le taux de chômage en République tchèque a de nouveau baissé, pour le cinquième mois consécutif, et s’est établi à 4 % à la fin du mois de juin. Il s’agit respectivement de 0,1 et 1,2 points de moins qu’en mai dernier et en juin 2016. Un peu plus de 297 000 personnes ont été sans emploi, soit le nombre le plus faible depuis 1998. Inversement, le nombre d’emplois vacants a de nouveau augmenté et s’élevait à 183 500. Cela s’explique notamment par le dynamisme de la croissance tchèque et par les divers travaux saisonniers. Les chiffres ont été communiqués par le Bureau du travail de République tchèque ce mercredi.