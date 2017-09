Le taux de chômage a baissé à 4 % en août

Le taux de chômage a baissé en août de 0,1 point par rapport au mois précédent et s’est établi à 4 %. Un peu moins de 297 000 personnes étaient sans emploi, soit le chiffre le plus faible depuis juin 1998. Ces données ont été communiquées ce vendredi par le Bureau du travail de République tchèque, l’équivalent de Pôle emploi en France.

A l’inverse, le nombre de postes vacants a de nouveau augmenté. Il y en avait presque 200 000 en août, soit 11 000 de plus qu’en juillet et 60 000 de plus par rapport au mois d’août 2016.

Selon les analystes, le taux de chômage tchèque, qui reste l’un des plus faibles en Europe, va baisser également dans les mois à venir.