Le SPD veut pouvoir appliquer certaines de ses priorités

Président du parti Liberté et démocratie directe (SPD), Tomio Okamura a indiqué, ce dimanche, qu’une rencontre avec les dirigeants du mouvement ANO était programmée pour lundi soir. Avec le quatre meilleur score des élections (10,64%) et 22 mandats, le parti d’extrême-droite entend bien être représentée à la direction d’une Chambre des députés où siègeront neuf partis, soit le nombre le plus important dans l’histoire du pays.

Tomio Okamura a fait savoir qu’il était prêt à discuter avec différents partis d’une éventuelle participation au sein du gouvernement, notamment avec les formations de droite, mais pas à n’importe quelles conditions. Selon lui, certaines priorités du programme électoral du SPD doivent être respectées, entre autres celles de l’instauration du référendum. « Si personne ne nous aide à appliquer notre programme, nous serons dans l’opposition », a-t-il conclu.