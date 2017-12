Le SPD veut élire les maires au suffrage universel direct

Le parti d’extrême-droite SPD a déposé un amendement constitutionnel visant à modifier les règles concernant l’élection des maires et des présidents des régions. D’après les auteurs du projet, les représentants municipaux et régionaux en question devraient être élus au suffrage universel direct et leurs pouvoirs devraient être renforcés.

La proposition qui figure parmi les priorités du parti sera prochainement débattue par le gouvernement et la Chambre des députés.