290 soldats tchèques seront envoyés, l’année prochaine, dans les pays baltes, plus précisément en Lituanie et en Lettonie, dans le cadre du renforcement de la présence de l’OTAN en Europe de l’Est. C’est du moins ce qu’a été décidé ce jeudi par le Sénat. Les troupes tchèques feront partie des batallions multinationaux et devraient être opérationnels jusqu’à janvier 2019. Selon le gouvernement, la mission de l’OTAN réagit « au changement du climat sécuritaire, provoqué par les actions agressives de la Russie contre l’Ukraine ».