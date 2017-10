Le Sénat a adopté l’amendement visant à lutter contre la discrimination des travailleurs de l’UE

Le Sénat a adopté, ce mercredi, l’amendement à la loi antidiscriminatoire concernant les ressortissants étrangers des pays membres de l’Union européenne qui travaillent en République tchèque. Selon ce texte, le bureau de l’ombudsman pourra désormais suivre si ces travailleurs ne sont pas victimes d’une forme de discrimination en raison de leur nationalité.

L’adoption de cet amendement découle de la directive européenne. La semaine dernière, la Commission européenne a assigné la République tchèque devant la Cour de justice de l'UE au motif qu’elle n’a pas notifié la transposition intégrale de la directive relative à des mesures facilitant l'exercice des droits conférés aux travailleurs dans le contexte de la libre circulation des travailleurs dans son droit national, et ce plus d'un an après le délai fixé pour la transposition.