Le secrétaire d'Etat britannique chargé du Brexit a rencontré Andrej Babiš et Martin Stropnický

Le secrétaire d'Etat britannique à la sortie de l'Union européenne du Royaume Uni, David Davis, a rencontré le Premier ministre démissionnaire Andrej Babiš et le ministre des Affaires étrangères démissionnaire Martin Stropnický. Les discussions ont notamment concerné les futures relations entre l'Union européenne et le Royaume Uni après sa sortie de la communauté. A cet égard, le chef de la diplomatie tchèque a indiqué que Michel Barnier, le négociateur en chef de l'Union européenne sur ce dossier, avait le soutien total du gouvernement tchèque.

Une réunion des premiers ministres et présidents de l'Union européenne autour du Brexit doit se tenir la semaine prochaine à l'occasion d'un sommet de l'UE. Martin Stropnický et David Davis ont également discuté de l'avenir des relations bilatérales tchéco-britanniques, de coopération en matière de sécurité, de politique étrangère et de l'amélioration des conditions des entreprises.