Le salaire des élus politiques devrait augmenter de 7 %

Les dirigeants politiques et les parlementaires tchèques devraient voir leur salaire augmenter en moyenne de 7 % l'an prochain. Une hausse inférieure d'un point à celle qu'ils ont connue cette année. Le président de la République empochera en 2018 un salaire mensuel de 252 700 couronnes pour ses bons et loyaux services, contre 236 700 couronnes cette année. Pour les ministres, les salaires seront de 144 700 couronnes, contre 135 500 actuellement. Pour ce qui des parlementaires, députés et sénateurs, ils bénéficieront d'une augmentation de 4 900 couronnes, à 75 900 couronnes par mois.

Au premier janvier, les fonctionnaires tchèques verront également leur feuille de paie majorée. Les syndicats ont négocié pour une augmentation à 10 %. Pour les professeurs, qui sont parmi les moins bien payés en Europe, la hausse sera de 15 %.