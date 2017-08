Le Qatar a décidé de lever l'obligation de visa pour 80 pays, dont la République tchèque, avec application immédiate. L'annonce a été faite ce mercredi par des représentants du ministère de l'Intérieur, de celui du tourisme et de la compagnie aérienne nationale Qatar Airways. Plusieurs centaines de ressortissants tchèques se rendent chaque année dans cet émirat de la péninsule Arabique. Ce chiffre devrait croître significativement, non seulement du fait de ce changement en termes de visa, mais surtout avec l'ouverture le 21 août prochain d'une ligne aérienne directe entre Prague et Doha, la capitale qatarie. L'annonce du Qatar ce mercredi, qui concerne notamment 33 pays européens, est interprétée comme une réaction au boycott qu'il subit depuis deux mois de la part des Etats arabes de la région, en tête desquels se trouve son voisin, l'Arabie saoudite.