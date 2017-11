Le public très nombreux à Prague à la 8e Cannafest

Plus de 10 000 personnes ont visité durant trois jours le Cannafest, la foire du cannabis, qui a refermé ses portes à Prague ce dimanche. Organisé pour la huitième fois, la foire s’est tenue sur une surface de 16 500 m2, ce qui en fait une des manifestations les plus importantes du genre dans le monde. Quelque 250 exposants proposant différents produits étaient présents.

Pour rappel, si la culture du cannabis est interdite, la législation tchèque, relativement libérale, tolère néanmoins l’usage et la possession de cannabis, à condition qu’il s’agisse d’une petite quantité (15 grammes). Selon les statistiques, les Tchèques, et notamment les jeunes, comptent parmi les plus gros consommateurs en Europe. Par ailleurs, se soigner avec du cannabis médical, disponible dans les pharmacies mais dont le remboursement n’est pas pris en charge par les caisses d’assurance maladie, est autorisé depuis avril 2013.