Un an après le lancement par le gouvernement du projet-pilote visant à faciliter l’embauche de travailleurs ukrainiens, plus de 1 000 demandes ont été formulées par les entreprises pour un peu plus de 6 400 demandeurs d’emploi. Les chiffres ont été communiqués par la Chambre de commerce, ce jeudi. Selon ses estimations, un tiers d’entre eux sont employés dans le secteur de la production. Les entreprises en République tchèque dans de très nombreux secteurs d’activité sont actuellement confrontées à une importante pénurie de main-d’œuvre. Plus de 180 000 postes vacants sont à pourvoir dans tout le pays. Pour remédier à cette situation, la Chambre de commerce demande à ce que le programme soit étendu à d’autres pays que l’Ukraine, comme la Serbie.