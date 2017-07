Un nouveau Centre d’études sur le génocide a ouvert ses portes à Terezín, un ancien ghetto juif en Bohême du nord, installé pendant la Seconde Guerre mondiale par les nazis. Le centre, dont l’objectif est de familiariser le public avec les causes et les conséquences de différents génocides à travers l’histoire mondiale, a été inauguré cette semaine dans le cadre du projet éducatif « Le Train Lustig », dont la sixième édition se tient jusqu’au 16 juillet prochain. Différentes projections et expositions, ou encore plusieurs représentations d’une adaptation théâtrale de la nouvelle « Prière pour Kateřina Horovitz » d’un des plus grands écrivains tchèques et survivant de la Shoah, Arnošt Lustig, sont au programme de cet événement. 155 000 Juifs de l’Europe entière ont passé par le ghetto de Terezín entre 1941 et 1945. 2 600 d’entre eux y sont morts, de nombreux autres ont été déportés dans des camps de concentration.