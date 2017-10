Le prix des pommes bat des records

Le prix de vente des pommes dans les commerces en République tchèque se situe actuellement à un niveau encore jamais atteint. Mi-octobre, le kilo se vendait à un prix moyen de 34,40 couronnes (1,34 euro) selon l’Office tchèque des statistiques (ČSÚ), soit une hausse de 20% en l’espace d’un an. Cette inflation s’explique les gels printaniers et les faibles récoltes dans les principaux pays producteurs du fruit en Europe, notamment en Pologne, en Italie, en Allemagne, en Autriche et en Slovénie.

La consommation de pommes en République tchèque dépend pour moitié environ des importations. Tandis que quelque 12 millions de tonnes en moyenne sont récoltées chaque année dans l’Union européenne, le volume a baissé à 9,3 millions de tonnes cette année. Les fruiticulteurs tchèques doivent eux aussi faire face à une des plus faibles récoltes de ces dernières années. Le volume devrait baisser de 24% pour un total total de pommes de 96 000 tonnes.