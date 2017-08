Le prince Hamid bin Abdal Thani, membre de la famille royale du Quatar, n'obtiendra pas de compensations pour sa détention provisoire en République tchèque. D’après le site Lidovky.cz, la tête couronnée qatarie n’a pas fait l’appel de la dernière décision de la justice tchèque qui lui avait refusé une compensation financière d'un montant de 225 000 couronnes (8600 euros) pour avoir passé quatre mois et demi de plus que nécessaire dans une prison pragoise. Le tribunal avait toutefois reconnu qu’il s’agissait là d’une violation de ses droits. Accusé d’abus sexuels sur des jeunes filles mineures, le prince avait passé, entre 2004 et 2005, onze mois en détention provisoire en République tchèque, avant d’être extradé vers le Qatar, et cela même si le ministre de la Justice de l’époque, Petr Němec, avait décidé de son extradition sept mois après le début de son incarcération.