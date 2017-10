Le prêtre Tomáš Halík initie une lettre de soutien au pape François

Plusieurs dizaines de personnalités de treize pays, dont des théologiens, des évêques et des personnalités de la vie publique, expriment, dans une lettre ouverte, leur soutien au pape François. Cette pétition, soutenue par des centaines de personnes à travers le monde, a été initiée par le prêtre, théologien et professeur de l’Université Charles Tomáš Halík. La lettre réagit à la critique formulée à l’encontre du pape par soixante-deux conservateurs, ecclésiastiques et laïcs. En août dernier, ils ont signé une lettre ouverte dans laquelle ils estiment que la volonté réformatrice du pape est hérétique.

Parmi les sympathisants du pape François qui ont réagi à cette accusation, on trouve l’évêque tchèque Václav Malý, ainsi que des hauts représentants de l’Eglise catholique en Autriche, en Hongrie ou encore en Afrique du Sud.