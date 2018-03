Le président Zeman salue la victoire de Poutine

Le président Miloš Zeman, connu pour ses sympathies à l'égard de Vladimir Poutine, a félicité ce dernier pour sa réélection au poste de président de la Fédération de Russie. "Je ne vous cacherai pas que je m'attendais à votre nouvelle élection et elle ne me surprend donc pas. Votre victoire convaincante témoigne du fait qu'une large majorité de Russes préfèrent la stabilité, la prévisibilité et les perspectives que vous incarnez", peut-on lire dans le télégramme adressé ce lundi par le château de Prague au dirigeant russe.

Miloš Zeman écrit également qu'il le félicitera en personne lors d'une visite à Moscou cette année et, qu'à cette occasion, il lui transmettra une invitation pour venir à Prague.