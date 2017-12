Le président Zeman en Slovaquie ce mardi pour son dernier voyage à l'étranger

Miloš Zeman effectue une visite en Slovaquie ce mardi. Il s’agit de son dernier voyage à l’étranger avant l’élection présidentielle, dont le premier tour se tiendra les 12 et 13 janvier et où Miloš Zeman briguera un second mandat. A Bratislava, le président tchèque sera reçu par son homologue Andrej Kiska.

Cette visite s’effectue dans le respect de la tradition des relations tchéco-slovaques depuis la partition de la Fédération. Chaque président tchèque ou slovaque se rend chez le voisin pour son dernier voyage à l’étranger avant la fin de son mandat.