Le président Zeman conseille à Miroslav Poche de renoncer à diriger la diplomatie tchèque

Le président Miloš Zeman a conseillé au social-démocrate Miroslav Poche de renoncer au ministère des Affaires étrangères. Le mouvement ANO et le parti social-démocrate se sont mis d’accord pour former une coalition gouvernementale soutenue par les communistes. Mais ni ces derniers, ni le chef de l’Etat tchèque, connu pour ses opinions anti-migrants ne souhaitent voir Miroslav Poche occuper le poste de chef de la diplomatie tchèque, notamment en raison de ses positions mesurées sur un possible accueil des migrants. Le chef de l'Etat tchèque reproche également à l'intéressé les soupçons de corruption qui pèse sur lui.

Dans un entretien pour le quotidien Mladá fronta Dnes, Miloš Zeman a déclaré qu'il serait prêt à ce que le poste de ministre des Affaires étrangères reste pour l'heure vacant et que la direction de diplomatie tchèque soit temporairement assumée par Jan Hamáček, le chef de file des sociaux-démocrates.