Le président Zeman accorde une grâce à un homme responsable de la mort de sa femme et de son enfant dans un accident de la circulation

Le président de la République, Miloš Zeman, a accordé une grâce à un homme emprisonné pour avoir causé la mort de son épouse et de son fils lors d’un accident de la route. C’est ce qu’a fait savoir le Château de Prague jeudi, qui a avancé des motifs humanitaires en indiquant que le chef de l’Etat considérait la suite de sa détention comme excessive et cruelle et que la place du père était auprès de son deuxième enfant.

C’est la neuvième fois depuis son entrée dans les fonctions présidentielles en 2013 que Miloš Zeman fait usage de son droit de grâce. L’homme qui a bénéficié d’une remise de peine avait été condamné entre autres pour avoir enfreint à la loi interdisant la consommation d’alcool au volant. Les médias tchèques ne précisent cependant pas son taux d’alcoolémie. L’accident n’avait pas fait d’autres victimes que sa femme et son enfant, un élément dont le président a également tenu compte. Celui-ci a indiqué que la perte de la peine des deux membres de sa famille constituait la peine la plus sévère envisageable.