Le président Zeman a été invité à Sotchi par Vladimir Poutine

Vladimir Poutine a invité Miloš Zeman à une visite à Sotchi. C’est ce qu’a fait savoir le président tchèque ce mercredi à New York lors d’une conférence de presse qui s’est tenue en marge de l’Assemblée général des Nations Unies. Miloš Zeman a précisé qu’il avait accepté l’invitation formulée par le président russe, car il la considère, affirme-t-il, comme une forme de distinction.

La station balnéaire du littoral de la mer Noire a été dans un passé récent le théâtre de rencontres au sommet entre Vladimir Poutine, qui y possède une datcha, et notamment les présidents chinois et américain. Le chef de l’Etat tchèque s’envolera pour une visite en Russie le 20 novembre. Outre Moscou, des passages à Ekaterinbourg et dans le Tatarstan sont déjà prévus.