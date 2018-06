Le président tchèque Miloš Zeman brûle un caleçon rouge géant en conférence de presse

Le président tchèque Miloš Zeman a brûlé un caleçon rouge géant devant des journalistes, au Château de Prague ce jeudi. La conférence de presse avait été organisée par le porte-parole du président Jiří Ovčáček, sans donner davantage de détails.

Ce « happening » présidentiel faisait référence à une intervention du collectif artistique Ztohoven qui avait déployé un caleçon rouge géant en lieu et place du drapeau présidentiel flottant sur le Château de Prague, à la fin de l'année 2015, en signe de protestation contre la politique du chef de l'Etat tchèque et sa proximité avec Moscou et Pékin.

Au cours de la conférence de presse, M. Zeman a également déclaré aux journalistes qu'il avait une fois de plus « testé en vain l'intelligence des journalistes » qui « pensaient tous [qu'il allait] démissionner ». « Je suis désolé de vous faire passer pour des imbéciles, vraiment vous ne le méritez pas, » a encore déclaré le président tchèque, qui est connu pour ses positions controversées à l'encontre des journalistes.