Le président slovaque Andrej Kiska a souligné l'importance de la création de la Tchécoslovaquie

En Slovaquie voisine, la création de la Tchécoslovaquie n'est pas célébrée en tant que fête nationale. Dans une déclaration publiée ce samedi, le président slovaque Andrej Kiska a toutefois tenu à souligner l'importance de la fondation de l'Etat tchécoslovaque en 1918. Selon Andrej Kiska, celle-ci a permis à la Slovaquie de définir ses frontières, mais également fonder ses institutions politiques, étucatives et culturelles.

En évoquant les fondateurs de la Tchécoslovaquie, à savoir T.G. Masaryk, Rastislav Štefánik et Edvard Beneš, le président slovaque a rappelé que l'indépendance des Tchèques et des Slovaques a été « une œvre commune des patriotes, des politiciens, des compatriotes aux Etats-Unis et des légionnaires ayant combattu en Russie. »